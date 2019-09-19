بالصور.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني بجدة

"عمران خان" يستنكر الهجمات التخريبية على "أرامكو"

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، معبرًا عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.



وأكد سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدد على أهمية التصدي لها.



حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف المالكي.



وحضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية السيد مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.