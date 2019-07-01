مدير "تعليم الأفلاج" يوجّه بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا

"الكمال الطبي" تفاعل مع المبادرة وأعلن تكفله بتوفيره

وجّه مدير ‏تعليم الأفلاج الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتوفير السكن لـ 41 معلمًا جديدًا الذين تم إعلان تعيينهم مساء أمس، وتم توجيههم للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وتأتي تلك المبادرة من "تعليم الأفلاج" لتوفير الجو الملائم للمعلمين الجدد وإراحتهم من عناء البحث عن المسكن حتى يتم التعرف على المحافظة ومواقع مدارسهم التي سيتم توجيههم إليها لاحقًا.

من جهة أخرى، تفاعل مجمع الكمال الطبي بالأفلاج، وأعلن تكفله بتوفير السكن للمعلمات الجدد الموجهات للمحافظة لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات لهن خلال الأسبوع الحالي.