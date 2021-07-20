أمين "آركو" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح حج هذا العام

أشاد بتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم

رفع أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.



وقال "التويجري" في بيانٍ ورد "سبق": إن ما تحقق من نجاح في موسم الحج أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعناية بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، وذلك بتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، التي أثمرت ولله الحمد بتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وتوفير سبل الأمن والسلامة لهم.



واستطرد قائلاً: مع استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، وظهور تحورات جديدة له، أصدرت حكومة خادم الحرمين الشريفين قرارًا حكيمًا بان يقتصر أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ على الحاصلين على اللقاح من المواطنين والمقيمين في المملكة؛ وأن تكون حالتهم الصحية سالمة من الأمراض المزمنة؛ وألا يزيد عدد الحجاج على ٦٠ ألف حاج؛ كإجراء احترازي ضد انتشار الجائحة فيما بين الحجيج، وكذا الحماية البشرية جمعًا، حتى لا تكون مناطق الحج مصدرًا لنشر العدوى إلى أقطار المعمورة.



وأضاف "التويجري": في كل موسم حج تحرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على تحقيق التميز في تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم الحج من كل القطاعات العاملة في منظومة خدمات متكاملة لتهيئة سبل الراحة للحجاج وتسهيل أداء المناسك، وكانت تقنية الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعدًا- بعد توفيق الله - في تحقيق أرقى مستويات الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعلى الطرق التي تربط بينها، وفي منافذ الدخول إلى المملكة برًا وجوًا وبحرًا، فجاءت إدارة شؤون الحج تحت ما سُمي بالحج الذكي.



وعبّر "التويجري" عن اعتزاز المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالخدمات الطبية الإسعافية الميدانية التي توفرها هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق الحج، مشيرًا إلى أن الهيئة هي من الأعضاء النشطين على مستوى المنظمة العربية، وذات تخصص متميز على المستوى الدولي في توفير خدمة الإسعاف الطبي الميداني.