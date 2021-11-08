حضور لافت في جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"

شارك في جلسات "المنزل بين الطبيعة"

حظي جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بحضور لافت في فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية وبرنامج إكسبو للإنسان وكوكب الأرض، الذي يعد ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها الحدث الدولي الممتد حتى 31 مارس 2022؛ إذ لم يغب الجناح عن الجلسات التي تقام بين جنبات المعرض، ومن بينها جلسات "المنزل بين الطبيعة: صنع صحي، بيئات للعيش والاستدامة"، التي عُقدت في جناح نيكزس الواقع ضمن منطقة الفرص.

وشهدت الجلسات مشاركة عدد من مسؤولي الأجنحة الدولية، والخبراء والمتخصصين، الذين سلطوا الضوء في حديثهم على تحديات الاستدامة العالمية والفرص المتاحة، إلى جانب معاينة الاتجاهات المستقبلية في التنمية الحضرية والريفية.

وناقش المشاركون خلال جلسات "المنزل بين الطبيعة" سُبل بناء المدن والفئات المستهدفة التي تخدمها هذه المدن، كما عاينوا نماذج المدن المستقبلية والذكية، التي تركز على الإنسان بالدرجة الأولى، كذلك المجتمعات الريفية، وطرق تسخير الابتكارات المختلفة من أجل تأمين ظروف حياة آمنة وخدمات ميسورة التكلفة، إضافة إلى توفير الفرص المتكافئة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار.

وأشاروا في الجلسات إلى نوعية التحديات التي تواجه الاستدامة العالمية، وطرق استكشاف فرص العيش مع البيئة الطبيعية في ظل ارتفاع الطلب على الموارد من المدن والمجتمعات، والتوقعات بأن يعيش أكثر من 70% من سكان العالم في المدن بحلول 2050، وأكثر من مليار شخص في مستوطنات غير رسمية، داعين إلى ضرورة العمل على إعادة التفكير في الطريقة التي يجب أن تكون عليها الموائل الحضرية والريفية، الرسمية منها وغير الرسمية.

وسُلِّط الضوء خلال جلسات المنتدى على إنجازات المملكة في هذا الجانب، وإسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية، والتزامها بمبادئ الاستدامة البيئية، كذلك اهتمامها بإنشاء مدن المستقبل، والمدن الذكية والحديثة، والمحافظة في الوقت نفسه على المجتمعات الترفيهية، والقفزات النوعية التي حققتها مدن المملكة على هذا الصعيد؛ حتى باتت مدينة الرياض تتصدر المؤشرات العالمية بوصفها إحدى المدن الذكية في العالم، إلى جانب تجربة المملكة في إنشاء مدينة "نيوم" التي تشكل نموذجًا للمدن المستدامة التي تعتمد كليًّا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يتوافق تمامًا مع رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الجلسات العديد من نماذج التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، كما استعرضت أيضًا الاتجاهات المستقبلية في التنمية الحضرية والريفية، وأفضل الحلول المبتكرة المعروضة في "إكسبو 2020 دبي"، وبعض الخطط الحكومية المختلفة التي تتناول عملية دمج الاستدامة مع خطط التنمية الحضرية والريفية، والعمل على تقليل التأثير على البيئة، والوصول إلى الطاقة النظيفة والمساحات العامة الخضراء؛ بهدف تعزيز الصحة العامة ورفاهية السكان.