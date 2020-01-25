سالم: المعيوف حرمنا الفوز.. وإسبيريا: حزين على التعادل

أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".
وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.
من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".
وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب الدوري السعودي للمحترفين
أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".
وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.
من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".
وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.