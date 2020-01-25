سالم: المعيوف حرمنا الفوز.. وإسبيريا: حزين على التعادل

أشاد محمد سالم، مدافع فريق الشباب بمستوى زملائه اللاعبين أمام الهلال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وسبق أن قلت الفرق الكبيرة تظهر في مثل هذه المباريات".

وأضاف: كنا قادرين على تحقيق الفوز، أضعنا أكثر من أربعة أهداف، نجح عبدالله المعيوف في التصدي لها.

من جانبه أبدى إسبيريا لاعب فريق الشباب حزنه على التعادل، وقال: "صحيح لعبنا مع بطل آسيا، ولكن الشباب كان يستحق الفوز، خلقنا العديد من الفرص".

وأضاف: أنا حزين على النتيجة كنا نطمح في الفوز ومواصلة الانتصارات.