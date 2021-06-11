"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 463703 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 446,054 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7537 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10112 والحالات الحرجة 1559 حالة.