تدريبات على فترتين في معسكر النمسا تجهز الهلال.. لمنافسات الموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية في معسكره التحضيري المقام حالياً بالنمسا؛ على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022،2021 م.

وأجرى الفريق الأزرق حصته التدريبية الثانية ضمن برنامج اليوم الأربعاء، ركز الجهاز الفني في المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، ثم فرض "جارديم" جمل تكتيكية، تلاها مناورة فنية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتدريبات الإطالة.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، طبق خلالها المدير الفني "ليوناردو جارديم" تدريبات المراوغة والتسلم والتسليم، والتسديد على المرمى.

ومن المتوقع أن يلتحق نجم المنتخب السعودي للشباب "عبدالله رديف" غداً الخميس بمعسكر الفريق في النمسا.