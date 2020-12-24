"زراعة حفر الباطن" يقيم حملة تطوعية لحماية مسيج فيضة العودة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن أمس الأربعاء حملة تطوعية لإعادة تأهيل وحماية مسيج فيضة العودة بمركز مناخ المنجرف من جراء السيول التي مرت بها المحافظة.
وتفصيلاً .. شارك في الحملة موظفو المكتب بالعمل مجموعة من المتطوعين من أهالي المحافظة وأهالي مركز مناخ وجمعية حماية البيئة بحفر الباطن.
لإعادة تأهيلها بعد السيول التي مرت بها المحافظة
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن أمس الأربعاء حملة تطوعية لإعادة تأهيل وحماية مسيج فيضة العودة بمركز مناخ المنجرف من جراء السيول التي مرت بها المحافظة.
وتفصيلاً .. شارك في الحملة موظفو المكتب بالعمل مجموعة من المتطوعين من أهالي المحافظة وأهالي مركز مناخ وجمعية حماية البيئة بحفر الباطن.