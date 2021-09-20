مبكراً... سوق السفر يبدأ التجهيز لنسخة "2022".. وهذا هو العنوان

المساواة في الصحة والفرص.. في الفترة من 8 إلى 11 مايو في العام نفسه

من المنتظر أن يتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2022 في الفترة من 8 إلى 11 مايو 2022 بينما سيتم إقامة النسخة الافتراضية من المعرض في 17 و18 مايو 2022.



وفي هذا الإطار كشفت شركة ريد اكزبيشينز العالمية الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي أن نسخة 2022 من معرضها السنوي ستركز على مستقبل صناعة السفر والسياحة الدوليين والتحديات المحتملة والفوائد للحصول على صناعة مرنة ما زالت تتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد.



وأثرت جائحة كوفيد-19 على جميع مناحي الحياة منذ شهر مارس 2020 ومازالت مستمرة ومنتشرة الآن في أجزاء كثيرة من العالم ومع ذلك وعلى الرغم من أن صناعة السفر والسياحة الدولية قد تأثرت من التجارب السابقة وتكيفت في بعض الحالات تقريباً بسلاسة تامة إلا أن لدينا الآن فرصة مثالية للتطلع إلى مستقبل صناعتنا.



وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس: "إن التفكير كثيراً في الماضي الذي سبق تفشي الجائحة لن يكون مثمراً بالضرورة، وخاصةً لأن العديد من معايير الصناعة والمواقف الاجتماعية قد تمت إعادة ضبطها بالكامل منذ ذلك الحين".



وأضافت كورتيس تقول: " الابتكار من خلال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي والاتصال المحسن بشكل عام سيغير وجه صناعتنا بشكل كبير، ومع ذلك فهناك تحديات أخرى يجب أن نتصدى لها معاً ومشاركة أفضل ممارسات الصناعة، إذ تشمل هذه القضايا تغير المناخ والتحديات الاجتماعية الأوسع نطاقاً، فضلاً عن مواقف أصحاب المصلحة تجاه المساواة في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية، لا سيما في المجتمعات التي نعمل فيها".



وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة السعودية وروسيا والصين والهند بالإضافة إلى انعقاد فعالية ترافيل فورورد، التي ستجمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة وفعاليات التواصل السريع للمؤثرين الرقميين والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسة للمنطقة وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.



ويستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضاً مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء فيها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.





ونظراً للقيود العالمية على السفر والقيود الاجتماعية فقد شهدت النسخة الحية من المعرض عام 2021 حضور أكثر من 21600 شخص من 110 دول مختلفة، كما تم تسجيل حوالي 30790 ملفاً شخصياً لحضور النسخة الافتراضية من المعرض وتم عقد ما يقرب من 20 ألف اجتماع افتراضي وجهاً لوجه وكان هناك أكثر من 6600 مشاهدة للمؤتمر.