15 ألف طالب وطالبة استفادوا من برامج الأمن والسلامة بمكة

خلال فعاليات الأسبوع التمهيدي بإشراف الإدارة العامة للتعليم

أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية لمدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الحارثي: تنفيذ البرامج جاء بمتابعة حثيثة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي وتحقيقاً لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمن والسلامة المدرسية وتماشياً مع حرص الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في الحفاظ على أرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في البيئة المدرسية.

وأضاف: قدمت إدارة الأمن والسلامة العديد من البرامج والفعاليات خلال الأسبوع التمهيدي في مدارس مكة استفاد منها 15 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الابتدائي والصف الأول متوسط والصف الأول ثانوي؛ وشملت البرامج 175 مدرسة بنين وبنات.

وأردف: فعاليات الأسبوع التمهيدي التي قدمها قسم السلامة والقسم الهندسي وقسم الطوارئ وقسم الأمن المدرسي تضمنت "المحاضرات التوعوية والمعارض الصغيرة والمسابقات الشيقة وإرشاد الطلاب والطالبات لمخارج الطوارئ وممرات الهروب ونقاط التجمع ووسائل الإنذار والإطفاء وكيفية التعامل مع المخاطر وعدم الهلع وآثاره، بالإضافة للتعريف بالإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء والإطفاء وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بأمور الأمن والسلامة المدرسية".