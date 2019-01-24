بالفيديو.. "المصلح" يرد على امرأة طلب منها زوجها إجراء عملية لإزالة الشامات

قال إنه يجوز إزالتها إذا ترتب عليها ضرر.. وهذا من باب إزالة العيب

قال الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، إنه يجوز إزالة الشامات التي في الوجه إذا ترتب عليها ضرر؛ فهذا من باب إزالة العيب.

وفي التفاصيل، سألت امرأة عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة مع الشيخ خالد المصلح قائلة إن في وجهها شامات، وحجمها يكبر، وزوجها طلب منها أن تُجري عملية لإزالتها؛ فما الحكم في ذلك؟

وجاء رد الشيخ المصلح بأنه يجوز إزالة الشامات التي في الوجه إذا ترتب عليها ضرر؛ فهذا من باب إزالة العيب، ولاسيما أنها تقول إن هذه الشامات تكبر وتتضخم مع الوقت؛ لذا فإزالتها لا حرج فيها.