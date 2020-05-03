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قال عبر حسابه: ربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها

على عدة مناطق.. "المسند" يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمر حالة عدم الاستقرار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، و #الربع_الخالي، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء منها.