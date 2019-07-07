ترقية مدير ومساعد سجن الملز إلى رِتبتي "عقيد"

يتلقّى كل من مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدّم "خالد بن مطلق العتيبي"، ومساعد مدير الإدارة العامة لسجن الملز المقدم "محمد بن عبيد العتيبي" التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيتهما إلى رتبة "عقيد".

وعبّرا عن شكرهما بصدور الأمر السامي بترقيتهما، داعين الله أن يجعلها عوناً لهما على طاعته.