"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي

تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

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23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 04:46 PM

تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.

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