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تم تنفيذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

"التحالف": تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 28 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 310 عناصر من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، إن مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب يعد أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية.