"الجبير" يستعرض مع سفيري اليابان وبريطانيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

خلال استقبالهما في مقر وزارة الخارجية بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة توساكا إيمورا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 03:15 PM

خلال استقبالهما في مقر وزارة الخارجية بالرياض

"الجبير" يستعرض مع سفيري اليابان وبريطانيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة توساكا إيمورا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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