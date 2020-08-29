"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الس 29 أغسطس 2020، تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 313911 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 288441 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3840 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21630 والحالات الحرجة 1555 حالة .