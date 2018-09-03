المصري صلاح ينافس كريستيانو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث ضمت القائمة كلاً من "البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والمصري محمد صلاح ، والكرواتي لوكا مودريتش".

وعلى صعيد جائزة أفضل حارس فقد انحصر السباق بين البلجيكي كورتوا ، والفرنسي هوجو لوريس ، والإنجليزي كاسبر شمايكل.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب فقد ترشح للمنافسة عليها الفرنسيان زين الدين زيدان وديدية ديشامب والكرواتي زلاتكو.