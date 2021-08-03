"سعيد" يُنهي مهام السفير التونسي في واشنطن

عزل والي صفاقس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء أمرًا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن.

وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية أصدر أمرًا رئاسيًّا، يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.

وأضافت بأن "سعيد" أصدر أمرًا رئاسيًّا بإنهاء مهام أنيس الوسلاتي والي صفاقس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".