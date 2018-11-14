نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب "الراجحي"

اُستشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعًا عن دينه ووطنه

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إلى والد وذوي شهيد الواجب وكيل الرقيب محمد بن أحمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي اُستشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعًا عن دينه ووطنه .

وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر، عبّر والد وذوو الشهيد "الراجحي" عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي اُستشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.