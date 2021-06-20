نتائج قمة "بايدن" و"بوتين".. روسيا تعيد سفيرها إلى واشنطن

"أنتونوف" يعوّل على عمل بناء مع زملائه الأمريكيين

توجّه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس الماضي، إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد؛ لاستئناف مهامه، فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالات الأنباء الروسية، أن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف، أقلعت عند الساعة 09:20 (06:20 ت غ) من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، التي سينتقل منها إلى واشنطن.

من جهته، قال "أنتونوف": "نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأمريكيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية".