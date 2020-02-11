بـ 33 مناورة.. الفيحاء يبدأ الإعداد لمواجهة الهلال "دوريًّا"

وسط غياب الخيبري والسلولي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عصر اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيس لمواجهة الهلال الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛

حيث أجرى الفريق مرانه على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بقيادة المدير الفني خورخي سيماو.



وفي بداية المران أجرى اللاعبون عمليات الإحماء، ثم التمارين اللياقية والتكنيكية المتنوعة.



بعد ذلك طبق اللاعبون مجموعة من الجمل التكتيكية قبل أن يفرض "سيماو" 33 مناورة على كامل الملعب، طبق فيها النهج التكتيكي الذي سيتبعه في مواجهة الهلال.



من جانبه واصل سامي الخيبري وعون السلولي برنامجهما العلاجي في عيادة النادي، برفقة الجهاز الطبي.