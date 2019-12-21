على وقع الاحتجاجات الرافضة لتكليفه.. "دياب" يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

استهلّها بلقاء "بري" الذي أصرّ على مراعاة المحاصصة في التمثيل

بدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، اليوم السبت، استشارات مع الكتل النيابية؛ لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد انهياراً اقتصادياً، بالتزامن مع قطع طرق عدة، وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.

وفي مقر البرلمان في وسط بيروت، بدأ "دياب" استشاراته عند الساعة الـ11:00 (09:00 ت غ) بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أيد توليه رئاسة الحكومة.

وأفاد "بري" إثر اللقاء بأنه بحث مع "دياب" عدد وتوزع الحقائب في الحكومة المقبلة، مع الإصرار على تمثيل كل الشرائح البرلمانية، بدءاً من الحراك وتيار المستقبل وانتهاء بالقوات اللبنانية، ومروراً بالحزب التقدمي الاشتراكي.

ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته، ولا تُجمع القوى السياسية فيه حالياً على شكل الحكومة المقبلة أو على مشاركتها فيها، فيما يطالب المتظاهرون في الشارع بتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية بالكامل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونال وزير التربية السابق والأستاذ الجامعي "دياب" (60 عاماً)، الذي كلفه الرئيس ميشال عون الخميس الماضي بتشكيل الحكومة إثر استشارات نيابية ملزمة بتأييد ميليشيا "حزب الله" وحلفائها، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي إليها، أصواتهم عنه، في مقدمتهم كتلة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي استقال قبل ثمانية أسابيع على وقع غضب الشارع.