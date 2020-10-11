البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.