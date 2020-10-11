البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.