البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 08:35 AM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل: 26749 إصابة جديدة و559 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنه تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و26749 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و82 ألفاً و637 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.

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