تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة

يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:59 AM

يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى 3 عصرًا

تبوك في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل محافظات: (الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصرًا.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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