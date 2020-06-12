سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء
سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .