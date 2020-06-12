سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 02:38 PM

إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء

سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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