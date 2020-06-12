سلطنة عمان تسجل 1117 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 96 وتماثل 7489 للشفاء

سجلت سلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1117 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن اجمالي الحالات المصابة بقيروس كورونا وصلت إلى 21071 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 96 وفاة وتماثل 7489 حالة للشفاء .