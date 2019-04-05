أمن الطرق يسيطر على مركبة علق مثبت سرعتها على طريق جدة - المدينة المنورة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عن سيطرة قوة أمن الطرق على طريق جدة-المدينة المنورة على مركبة تعرضت لخلل في مثبت السرعة، ما تسبب في عدم قدرة سائقها على التحكم بها.

وبين المركز أن دوريات أمن الطرق تعاملت مع بلاغ قائد المركبة واستيقافها دون أضرار.