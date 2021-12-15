كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد

إضافة إلى 1,350 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة ‏جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ‏بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 796,010.‏