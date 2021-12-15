كورونا يضرب الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف إصابة في يوم واحد

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 796,010.
إضافة إلى 1,350 حالة وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 201,786 إصابة جديدة، و1,350 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50,052,008 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 796,010.