ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد

مركز مكافحة الأمراض: تماثلت 7 حالات للشفاء

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

0

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:03 AM

مركز مكافحة الأمراض: تماثلت 7 حالات للشفاء

ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

0 232

أصدر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، البيان رقم 101، متضمناً آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وأعلن المركز أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تماثلت 7 حالات للشفاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020