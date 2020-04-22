"حراس الأمن" يساندون الجهات الأمنية والخدمية في حماية المواقع الحيوية

جنودٌ مخلصون يقدمون مبادرات مجتمعية ويعملون بإخلاص وتفانٍ

يُثبت أبناء الوطن يوماً بعد يوم، مدى عطائهم وحبهم وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم، ضاربين أروع الأمثلة في الوفاء والإخلاص.



وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، زادت من تكاتف أبناء هذا الوطن في جميع القطاعات الأمنية والخدمية والصحية، ممتثلين لأوامر الدولة وحرصها على تحقيق أعلى معايير الأمن والراحة والرفاهية لمن يسكن السعودية سواءً كان مواطناً أو مقيماً.



وتعد "الحراسات الأمنية" من الجهات العاملة والمساندة لكثير من القطاعات الأخرى، عوضاً عن مشاركتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورش وتعقيم المركبات والشوارع ومداخل مراكز التجمعات والأماكن العامة، كمشاركة مجتمعية ومبادرة منهم.



وقال عيسى أحمد آل زيد، المشرف الميداني بـ"مهارات الأمن": "نحن نقوم بواجبنا تجاه وطننا بعز وشموخ، وذلك بتغطية وحماية المنشآت والمواقع الحيوية خلال ٢٤ساعة، نساند جميع الجهات الخدمية والأمنية المتواجدة في الميدان، ونعمل بإخلاص وأمانة وتفانٍ في تحقيق الخطط والتعليمات التي وضعتها الدولة حفظها الله".



وأضاف"آل زايد": "يشرفني أنا وزملائي العاملين في قطاع الحراسات الأمنية، أن نقدم لوطننا كل ما نملك، في كل الظروف والأزمات، وواجب علينا مساندة رجال الأمن وباقي القطاعات، في كل ما يُطلب أو يُوكل".