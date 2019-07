رسميًا.. "تويتر" يُطلق التصميم الجديد لموقعه على الإنترنت

يقدم مزايا جديدة كخاصية الاستكشاف والمفضلة والوضع الليلي الأسود

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل وبشكل رسمي عن التصميم الجديد لموقعه على شبكة الإنترنت، والذي يقدم واجهة أبسط بمزايا جديدة كخاصية الاستكشاف والمفضلة والوضع الليلي الأسود وغيرها من المزايا الجديدة.

وقالت إدارة موقع "تويتر" في بيانٍ لها بأنها عملت لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى تتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدام "تويتر".

وأضافت: بفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقتها خلال تلك الاختبارات التي ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة، ومن أبرز التطويرات التي عُملتها هي:

محتوى أكثر عن ما يحدث

أضافت قسم الـ"استكشاف" يعمل على جلب نفس المحتوى الرائع الموجود في التطبيقات؛ مع إضافة المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة للمستخدم أينما كان في العالم. كما سيحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات ويمكن التحقق من أهم المواضيع المتداولة في أي طريقة عرض حتى لا يفوت المستخدم ما يحدث.

سهولة الوصول إلى ميزاتك المفضلة

حيث ستظهر الإشارات المرجعية والقوائم والملف الشخصي فوراً ومكانها الخاص في الشريط الجانبي، مما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة، أسهل وأسرع.

الرسائل الخاصة في مكان واحد

تم توسيع الرسائل الخاصة حتى تتمكن من رؤية محادثاتك وإرسال الرسائل جميعها من نفس العرض، كما تم تقليل التبديل بين الشاشات لإرسال الرسالة.

تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل

سواء كان لديك ملف شخصي واحد أو عدد قليل، يمكنك الآن أيضاً التنقل بين حساباتك المختلفة بشكل أسرع، مباشرةً من الشريط الجانبي.

اجعل تويتر خاصاً بك

وقالت "تويتر" بأنها لاحظت مزيداً من الرضا لخاصيتي التعتيم والتفتيح في الوضع الداكن، والآن لديك المزيد من الطرق لإضفاء طابعك الشخصي على تويتر حيث نوفر لك سمات وخيارات ألوان مختلفة، إلى جانب خيارين للوضع الداكن.

وكشفت "تويتر" في ختام بيانها أنها ومنذ بداية العام الحالي وهي تعمل على اختبار التصميم الجديد على عينة من المستخدمين، وكما عملت على إضافة المزايا تدريجياً لهم مع إصلاح بعض المشاكل التي تطرأ في حينها.

وأكد في الوقت ذاته أن هذا اليوم خطوة كبيرة في جهودها لمواصلة بناء "تويتر" كي يخدم الناس الذين يستخدمونها كل يوم بشكل أفضل، حيث يرسي هذا التحديث أيضاً أساساً أقوى للبناء عليه ليتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة بشكل أسرع من ذي قبل.

ويمكن الآن للمستخدمين تجربة التصميم الجديد من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، وسيظهر خيار جديد باسم Try the new Twitter.