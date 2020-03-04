عُمان والجزائر تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا

السلطنة تؤكد شفاء حالتين واستقرار بقية المصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "التحقيق الوبائي ما زال مستمراً؛ لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا اللذين نقلا المرض إلى العائلة بالجزائر"، حيث انتقلت عدوى الفيروس من مواطن جزائري بالغ من العمر 83 سنة خلال فترة زيارته للجزائر الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة: أن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته سيبقى ساري المفعول، فيما تظل الفرق الطبية في أقصى مستويات التأهب لمواجهة أي طارئ".

وفي سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 15 حالة، مشيرة إلى شفاء حالتين كانتا مصابتين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إنه "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا" مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأن حالتين منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين، وجميعهم يخضعون للحجر الصحي".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين في سلطنة عمان ارتفع إلى 15 شخصاً، فيما تم شفاء حالتين بشكل كامل، وبقية الحالات ما زالت مستقرة.