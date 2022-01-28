الرباط.. المغرب تقرّر إعادة فتح حدودها الجوية ابتداءً من 7 فبراير المقبل

استناداً إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية

قرّرت السلطات المغربية إعادة فتح الحدود الجوية من وإلى المغرب؛ ابتداءً من 7 فبراير المقبل، وذلك استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الأوضاع الوبائية بالبلاد.

وأوضح بيانٌ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، أنها كلّفت لجنة تقنية تقوم بدراسة الإجراءات اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية، وتوفير الشروط من المسافرين من وإلى المغرب.