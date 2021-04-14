365 ألف طالب وطالبة في الرياض ينتظمون في اختبارات الفصل الثاني

مدير عام تعليم العاصمة يقوم بجولة لتفقد سيرها في عدد من المدارس

أدى 365252 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ، عن بُعد وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً.

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، زيارات ميدانية إشرافية للمدارس الابتدائية؛ لمتابعة سير الاختبارات وعلاج الفاقد التعليمي.

من جانبه، زار مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عدداً من المدارس بدأها بزيارة لمدرسة الفرزدق الابتدائية ومدرسة زهير بن سليم التقى خلالها بقادة المدرستين، واطلع على سير العملية التعليمية واختبارات الفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير مكتب تعليم الشمال سليمان الحميدي.



وأوضح الوهيبي أن الزيارات الميدانية والتي نفذها قادة الإدارة من مساعدين ومديري مكاتب التعليم ومديري إدارات ومشرفين تربويين، تهدف إلى متابعة سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وعلاج الفاقد التعليمي للطلاب والطالبات إن وجد، مشيدا بالجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، مع انطلاقة اختبارات المرحلة الابتدائية.



وأشار الوهيبي إلى أن زيارات المشرفين التربويين للمدارس مستمرة، مع بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، الأحد السادس من شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الزمنية من الساعة 12:30 – 2:30 ظهرًا, على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي.