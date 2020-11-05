"نخلى هالموسم سليم".. مبادرة لتطعيم منسوبي الرابطة بمكة ضد الإنفلونزا

نفّذها مستشفى أجياد للطوارئ تحت إجراءات احترازية وتنظيمية عالية الجودة

نفذ مستشفى أجياد للطوارئ، تحت إشراف المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي، مبادرة لتطعيم منسوبي رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، صباح أمس؛ وذلك بمقر الرابطة بأم الجود بمكة المكرمة، وتحت إجراءات احترازية وتنظيمية عالية الجودة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، متمثلة بمستشفى أجياد للطوارئ، وتزامناً مع انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية "نخلى هالموسم سليم" التي أطلقتها وزارة الصحة استعداداً لموسم الشتاء، وبدعم من إدارة التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة.