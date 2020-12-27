ضبط أكثر من 240 كيلو تين شوكي فاسد في الطائف

خلال جولات رقابية نفذتها بلدية الهدا الفرعية

ضبطت وصادرت بلدية الهدا الفرعية، أكثر من 240 كيلو من فاكهة التين الشوكي "البرشومي"، الفاسدة والتالفة.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مسائية نفذتها أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "مراقبي بلدية الهدا الفرعية"، على سوق الفاكهة والخضار بالهدا، فيما تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.