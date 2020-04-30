الإصابات بكورونا في إندونيسيا تتجاوز 10 آلاف حالة

تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في ماليزيا

أعلنت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة تجاوزت 10 آلاف حالة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو: عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 10118 حالة، بعد تسجيل 347 حالة خلال 24 ساعة.

وأضاف: تم تسجيل ثمان حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 792 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات ارتفعت بذلك إلى 102 حالة فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 6002 حالة.

وأشار "هشام" إلى أن هناك 84 حالة جديدة تماثلت للشفاء من المرض بشكل تام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 4171 حالة حتى الآن.