شاهد.. "مطارات الدمام" تحتفل مع المسافرين باليوم الوطني الـ89

فعاليات فنية منوعة وصالات مطار الملك فهد تتزين بالأخضر

نظمت شركة مطارات الدمام "داكو"، احتفالًا بذكرى اليوم الوطني 89؛ لتأسيس المملكة العربية السعودية، على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.

وشهدت صالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فعاليات الاحتفال الذي شارك فيه كاملَ القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران؛ فيما تَوَشّحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، وشاشة ضخمة لعرض العلَم السعودي في صالة المطار، وتم استقبال المسافرين بتقديم الهدايا الوطنية التذكارية، وأكثر من 3000 قطعة من الكعك، عليها هوية اليوم الوطني السعودي 89.

وتنوعت الفعاليات بين عروض لفرقة الفنون الشعبية، وفِقرات المسابقات للجمهور، بالإضافة إلى عروض احترافية لفِرَق استعراضية شهيرة وفرقة للأكروبات.

وكانت هنالك مشاركة مميزة من أطفال جمعية "بناء" لرعاية الأيتام، الذين قدّموا أوبريت غنائيًّا بعنوان "الوطنية إنجاز"؛ فيما عاد مسرح التلفزيون القديم من خلال الفرقة الموسيقية للأغاني الوطنية القديمة، بالذاكرة إلى الماضي، وإلى مراحل من التنمية المستمرة في بلادنا الغالية.

وشهدت فعاليات احتفال مطار الملك فهد الدولي بالدمام، معرضًا لرسم اللوحات الوطنية وصور من المملكة، بجانب فعاليات أخرى في جميع أرجاء المطار للأطفال، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المسافرين ومرتادي المطار، وتفاعلًا يجسّد مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد ذكرى هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.