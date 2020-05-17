مقتل وإصابة 19 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب تعز

عقب محاولات تقدم الانقلابيين نحو مواقع للشرعية

قُتِل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش، عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.

وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت فجر أمس السبت، أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.

ميليشيا الحوثي الجيش اليمني

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 10:43 AM

عقب محاولات تقدم الانقلابيين نحو مواقع للشرعية

مقتل وإصابة 19 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب تعز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

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قُتِل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش، عقب محاولات تقدم للمليشيا نحو مواقع الجيش هناك.

وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التي نشبت فجر أمس السبت، أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.

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