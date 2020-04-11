هولندا.. 132 وفاة جديدة جراء فيروس"كورونا"

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 24413 حالة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت تسجيل 132 حالة وفاة و1316 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان: الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت إلى 2643 متوفى و24413 مصابًا.

وأضاف وفق رويترز: تم نقل 189 مريضًا آخرين إلى المستشفيات ليرتفع عدد الذين يخضعون حاليًا للعلاج في المركحز الطبية إلى 8386 حالة.