"بروزافيرو": 90% من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بـ"كورونا"

أشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات

أفاد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، اليوم (الخميس) بأن 90 في المئة من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر "بروزافيرو" خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، أنه للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80 في المئة من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا.

وأشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات، الذي يظهر في البيانات اليومية، مضيفاً أنه جرى إبقاء معدل انتشار الفيروس أقل من 1.