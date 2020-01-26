إغاثي الملك سلمان يوزع مواد إيوائية في مخيم الميل بمأرب

ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و200 بطانية و100 بساط للنازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، استفاد منها 50 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية محافظة صنعاء

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 03:33 PM

ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ

إغاثي الملك سلمان يوزع مواد إيوائية في مخيم الميل بمأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و200 بطانية و100 بساط للنازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، استفاد منها 50 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية محافظة صنعاء

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