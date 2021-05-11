الكشف عن مسار رالي داكار 2022.. البداية من حائل والنهاية في جدة.. تعرَّف على التفاصيل

للمرة الثالثة تحتضنه المملكة العربية السعودية في نسخته الـ44

أُعلن اليوم الثلاثاء المسار الجديد لرالي داكار – السعودية 2022، الذي من المقرر أن يكون جاهزًا لاستضافة المتسابقين في يناير من العام المقبل. وتم الكشف عن تفاصيل الرالي عبر مؤتمر صحفي افتراضي.

وسيحطّ رالي داكار الرحال للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية، وذلك في نسخته الـ 44 التي ستُقام بين 2 و14 يناير2022م. وسيبدأ الرالي في حائل، وسينتهي في جدّة بعد يوم راحة في الرياض. ومع توجّه المسار نحو الجنوب الشرقي ارتأى المنظمون صبغة رملية أكثر للتحدّي في الربع الخالي.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "أهلاً وسهلاً بكم من جديد في المملكة العربية السعودية، أرض الأحلام والمستقبل، موطن رالي داكار الأشهر والأصعب في العالم، ومسرح العديد من الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "لقد نجحت المملكة بفضل جهود قيادتنا الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 في كتابة فصول جديدة بسواعد أبنائها، في استضافة الحدث العالمي الأشهر إطلاقًا رالي داكار، الذي استضافته المملكة للمرة الأولى في عام 2020 بعد أعوام طويلة تنقَّل فيها بين قارتَيْ إفريقيا وأمريكا الجنوبية".

وتابع: "واليوم، ونحن على مشارف رالي داكار 2022، نعي جيدًا الصعوبات التي تنتظرنا، ولكننا ندرك أيضًا أننا قادرون بفضل الله، ثم بفضل الدعم غير المحدود من حكومتنا الرشيدة، وبالخبرة الكبيرة التي كسبناها في العامَين الماضيَين، على أن نُظهر رالي داكار 2022 بأبهى وأجمل حلة، وأن نُرضي عشق وشغف العالم أجمع برياضة السيارات عبر هذا الرالي التاريخي".

وأكد: "لقد وعدناكم في عام 2020 بإقامة رالي داكار بأفضل الإمكانيات والطرق الممكنة؛ ليصبح أفضل رالي يقام منذ 30 عامًا، ونجحنا -ولله الحمد- في ذلك باقتدار، كما وعدناكم أيضًا في عام 2021 بتنظيم الرالي، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والقيود التي فُرضت على حركة السفر والتحديات الصعبة، والبروتوكولات المتعددة بسبب هذا الفيروس، التي أضرت بالعالم أجمع، ولكننا وفّينا أيضًا بالوعد. واليوم ونحن نقترب من رالي داكار 2022 نعدكم بنسخة عالمية بمسارات جديدة في صحرائنا الفريدة من نوعها، وتضاريسها المتنوعة؛ لنقدم للمشاركين في جميع الفئات تحديات قلّ مثيلها بين دول العالم، وتجربة مختلفة تواكب متطلبات العصر الحديث في مجال الطاقة المستدامة، وسنجعل من رالي داكار 2022 حدثًا صديقًا للبيئة في مختلف الجوانب".

وبدوره، عبّر دايفيد كاستيرا، مدير رالي داكار، عن المفاجأة بطبيعة الصحراء قائلاً: "الربع الخالي هو عبارة عن محيط من الكثبان الرملية. لقد بدأت استطلاعاتنا منذ نحو الشهر، وكان ذلك بمنزلة المفاجأة. نحن سعداء جدًّا بما وجدناه. هنالك الكثير من الكثبان الرملية، متباعدة بشكل جيد، مع القليل من الهضاب هنا وهناك لمنحهم بعضًا من الراحة، قبل العودة إلـى خمسة أو ستة كيلومترات من الكثبان الرملية. والأسـبوع الأول سيكون حماسيًّا بامتياز".