انطلاق فعاليات سباق الجري "إيكوتريل" بموسم العلا.. تعرف عليه

يقام لأول مرة في المملكة

ينطلق سباق الجري متعدد المسارات، الذي يقام في محافظة العلا ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة، لأول مرة في المملكة.

ويُقام السباق وسط معالم العلا الساحرة على 3 مسارات، تحددت أطوالها بـ83 و45 و10 كلم؛ حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.



وتُجرى فعاليات السباق خلال واحد، ويعمل كمحفز لزيارة العلا والمملكة، والمشاركة في حدث رياضي عالمي يروّج لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة.



يُذكر أن "إيكوتريل" سباق دولي يُقام في أنحاء العالم جميعها، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بالشرق الأوسط، كما يعد "إيكوتريل العلا" إحدى الفعاليات الرياضية البارزة التي تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء طنطورة هذا العام.