مصادر "سبق": تنازل معلم "المخمّس" عن حقه بالباحة.. والخصم موقوف

الطرف الآخر يواجه الحق العام

علمت "سبق" من مصادرها أن المعلم الذي اعتدي عليه داخل فصله في الباحة بصفعه على وجهه، تنازل عن حقه الخاص مطلع الأسبوع الحالي فيما لايزال الطرف الآخر موقوفاً يواجه الحق العام.



وكانت "سبق" قد انفردت بتفاصيل الحادثة ومتابعة فصولها، بدءاً بالحادثة ثم إيضاح تعليم الباحة فزيارة فريق من النيابة العامة للمدرسة.