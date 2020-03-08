ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209

184 حالة بإنجلترا و2 في ويلز و16 باسكتلندا

قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية، إن هناك حالتَي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممّن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ويشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في إيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس.. ويوجد في إنجلترا 184 حالة، وفي ويلز حالتان، وفي اسكتلندا 16 حالة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:25 AM

184 حالة بإنجلترا و2 في ويلز و16 باسكتلندا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 209

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني، اليوم السبت، إن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية، إن هناك حالتَي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممّن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ويشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في إيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس.. ويوجد في إنجلترا 184 حالة، وفي ويلز حالتان، وفي اسكتلندا 16 حالة.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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