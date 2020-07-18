بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود

تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً.