إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.

جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.

1

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 01:23 PM

ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالإجراءات الوقائية

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

0 745

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، 4 منشآت تجارية؛ لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمّ ضبط 5 مخالفات لعدم الامتثال بالتدابير الوقائية.

جاء ذلك ضمن الجهود المشتركة لوكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية الشرائع، بمساندة قوة المهمات والواجبات الخاصة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021