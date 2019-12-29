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وسائل إعلام تشير إلى أنه أبحر من كوريا الشمالية

قارب مشطور يرسو على جزيرة يابانية.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة

عُثر على سبع جثث متحلّلة بشكل كبير في قارب صيد يشتبه بأنه "كوري شمالي"، جرفته الأمواج إلى شاطئ جزيرة يابانية، بحسب ما أفاد مسؤول في خفر السواحل الياباني، اليوم (الأحد).



وأوضح المسؤول أن السلطات تمكّنت من تحديد أن خمسًا من الجثث تعود لرجال، ولكن لم يتم تحديد الجثتين الأُخرَيَين بسبب تحللهما بشكل كبير، وفقًا لما أوردته "فرانس 24".



وبيّن أنه عُثر على حروف وأرقام مطلية على جسم القارب الخشبي الذي انشطر إلى قسمين، وأنه لم يعثر على ما يدلّ على جنسية من كانوا على ظهر القارب.



من جهته أشار الإعلام المحلي إلى أن الشرطة وخفر السواحل يحققون في القضية، ويشتبهون في أن القارب أبحر من كوريا الشمالية.



وحتى هذا الوقت من العام جرفت الأمواج ما يقرب من 156 قارب صيد يشتبه في أنها من كوريا الشمالية، إلى السواحل اليابانية، أو عثر عليها وقد دخلت المياه اليابانية، بحسب صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية.