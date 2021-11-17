للحديث عن مشوار الأخضر بتصفيات المونديال .. "رينارد" يواجه الإعلام غدًا

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "ايرفي رينارد"، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

يُشار إلى أن الأخضر السعودي أنهى منافسات الجولات الـ 6 من التصفيات الآسيوية, في صدارة مجموعته بعد أن فاز في خمس مباريات وتعادل في أخرى ليجمع بذلك 16 نقطة مبتعدًا عن أقرب مطارديه المنتخب الياباني بفارق 4 نقاط.