للحديث عن مشوار الأخضر بتصفيات المونديال .. "رينارد" يواجه الإعلام غدًا

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "ايرفي رينارد"، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

يُشار إلى أن الأخضر السعودي أنهى منافسات الجولات الـ 6 من التصفيات الآسيوية, في صدارة مجموعته بعد أن فاز في خمس مباريات وتعادل في أخرى ليجمع بذلك 16 نقطة مبتعدًا عن أقرب مطارديه المنتخب الياباني بفارق 4 نقاط.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 10:15 PM

للحديث عن مشوار الأخضر بتصفيات المونديال .. "رينارد" يواجه الإعلام غدًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "ايرفي رينارد"، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

يُشار إلى أن الأخضر السعودي أنهى منافسات الجولات الـ 6 من التصفيات الآسيوية, في صدارة مجموعته بعد أن فاز في خمس مباريات وتعادل في أخرى ليجمع بذلك 16 نقطة مبتعدًا عن أقرب مطارديه المنتخب الياباني بفارق 4 نقاط.

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