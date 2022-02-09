الدوريات البحرية كشفت حيلة البراميل البلاستيكية.. إحباط تهريب مليون قرص إمفيتامين بتبوك

المتحدث الرسمي للمديرية: اتخاذ الإجراءات النظامية.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (1.056.162) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية.

وقال "القريني": تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.